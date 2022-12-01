Луганск, 1 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1024 обстрелов со стороны киевских боевиков погиб 131 человек, включая семь детей. Об этом 28 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Publicdomainpictures.net Свечи

Отмечается, что в течение десяти недель с 17 февраля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1290 обстрелов территории республики, при которых применялось тяжёлое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) за вышеуказанный период стали 517 мирных жителей, из них 131 погиб и 386 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят семь детей, погибших от обстрелов ВСУ, и ещё 29, которые получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что снарядами натовского калибра обстреляли украинские боевики Киевский район Донецка.