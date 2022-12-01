Москва, 1 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Мотив сочувствия украинским неонацистам должен быть особым отягчающим обстоятельством при совершении преступлений и наказываться дополнительно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Он напомнил, что сегодня по закону за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога можно получить до 5 лет тюрьмы.

«И это с учетом статьи 63 УК РФ, которая включает мотив политической, идеологической и иной ненависти в число отягчающих обстоятельств. Считаю, что с учетом особой опасности, которую представляет для нашей страны неонацистская идеология, мотив сочувствия неонацистам необходимо выделить в особую категорию и усиливать ответственность за преступления именно на этой почве», — заявил Миронов.

Парламентарий также предложил защитить законом символы специальной военной операции «Z» и «V» и приравнять их к георгиевской ленте.

Изменения в законодательство предлагается на фоне происходящего в Свердловской области. По данным ГУ МВД по региону, в Екатеринбурге орудует «пробандеровски настроенная группировка», которая поджигает машины с символикой «Z».