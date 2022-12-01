Москва, 1 декабря, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Новейшим разведывательным комплексом «Взор» оснащён теперь ряд подразделений российских ВДВ в зоне СВО, сообщает 1 декабря источник в военно-промышленном комплексе.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Подразделения воздушно-десантных войск, участвующие в активных боевых действиях, «получили в опытную эксплуатацию партию из 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», — сообщил представитель ВПК в интервью РИА Новости.

По его словам, этот новейший комплекс — запускаемый из ручной ракетницы аппарат, разновидность дрона. Он весит всего 300 г, длина дрона 30 см, диаметр — пять сантиметров.

«Взор» оснащён видеокамерой и парашютом. Из ракетницы им выстреливают на 250 м вверх. Затем он начинает снижаться на парашюте, и в это время камера передаёт изображение на планшет десантника.

Оператор может получать данные о местности противника, находясь на расстоянии 1200 м. Установленное на планшете программное обеспечение можно установить на любой коммерческий планшет, смартфон или ноутбук, сообщил собеседник агентства.