Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Власти Петербурга объявили конкурс на заключение государственного контракта на проектирование и строительство новой автомобильной дороги М-32. Она должна улучшить транспортную ситуацию на севере города, одновременно обеспечив транспортную доступность многофункционального комплекса «Лахта Центр» и жилого микрорайона Юнтолово.

Строительство дороги

Шестикилометровая магистраль М-32 на участке от Шуваловского проспекта до Приморского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути Сестрорецкого направления свяжет Выборгский и Приморский районы Санкт-Петербурга, а также северную и южную части самого крупного в Петербурге Приморского района.

Максимальная стоимость контракта — 18,453 млрд рублей, дорога должны быть спроектирована и построена в срок от 28 февраля 2023 года до 31 января 2027 года.

Ранее власти Петербурга планировали получить федеральное софинансирование на строительство этой магистрали.