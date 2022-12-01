Волгоград, 1 декабря, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Из-за возгорания четырёх автомобилей в Волгограде погиб один ребёнок и пострадал один взрослый. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что, по данным ведомства, утром 1 декабря полиция получила информацию о возгорании четырех автомобилей, припаркованных у одного из домов в Советском районе Волгограда.

Также указывается, что в результате этого две автомашины полностью выгорели и ещё две получили повреждения.

«В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также в ходе осмотра указанного автомобиля были обнаружены два ацетиленовых баллона, и добавляется, что, согласно предварительной информацией, причиной возгорания стала утечка газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 28 ноября произошёл пожар в складском помещении торгового комплекса.