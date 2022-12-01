Си Цзиньпин заявил, что политическое решение кризиса на Украине отвечает интересам Европы

Пекин, , 09:33 — REGNUM В наибольшей степени является отвечающим интересам Европы решение кризиса на Украине политическим путём. Об этом 1 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

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«Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии», — сказал председатель КНР.

Также Си Цзиньпин указал, что Китай рассчитывает на мирное сосуществование и объективное отношение со стороны Европейского союза.

Кроме того, он уточнил, что Пекин всегда призывал к мирному разрешению конфликта на Украине и намерен продолжать играть конструктивную роль в этом вопросе, а также призвал избегать эскалации ситуации в украинском кризисе.

«В сложившейся ситуации необходимо избегать эскалации и расширения кризиса, продолжать содействовать установлению мира и проведению переговоров», — пояснил председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около половины японских и китайских респондентов заявили, что, по их мнению, в будущем в Тайваньском проливе может произойти военный конфликт.