Алтайский край, 6 мая, 2008, 08:32 — ИА Регнум. Житель г. Новоалтайска Алтайского края убил одного из нападавших, защищая себя и свое имущество. Об этом сегодня, 5 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ по региону.

Сейчас мужчина обвиняется в убийстве человека при превышении пределов необходимой обороны. Как установило следствие, вечером 2 мая в садоводстве Новоалтайска пятеро злоумышленников пытались проникнуть в дачный домик, принадлежащий мужчине 1955 года рождения.

В это время в домике находились две знакомых женщины хозяина. Мужчина, застав "налетчиков" у себя в усадьбе, сразу же нанес одному из них удар ножом в область ягодицы. Молодые люди убежали.

Через некоторое время они вернулись с деревянными палками, чтобы отомстить. В ответ на удары палками хозяин нанес ножом нападавшим несколько ударов, от которых один скончался, а второй доставлен в реанимационное отделение.