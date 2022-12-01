* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Кабул запретил вещание на территории Афганистана двух западных радиостанций

Кабул, , 09:24 — REGNUM Вещание американских радиостанций «Азади» («Радио Свобода», СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в FM-диапазоне запрещено временным правительством Афганистана, которое создано захватившим в стране власть радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 декабря сообщает местное агентство Khaama Press со ссылкой на заявление афганского министерства культуры и информации.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вещание «Радио «Азади» («Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) началось после американской оккупации, а сейчас прекращено из-за одностороннего освещения событий и несоблюдения журналистской этики», — заявил глава службы надзора за вещанием указанного афганского ведомства Абдул Хака Хамада.

Также уточняется, что вещание обеих американских радиостанций на территории Афганистана прекращается с 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что в результате взрыва в религиозной школе в провинции Саманган (Афганистан), расположенной на севере страны, по меньше мере 15 человек погибли, 27 получили ранения.