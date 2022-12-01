Вена, , 09:31 — REGNUM Новый «план Маршалла» Запада по Украине не принесёт результата, заявил бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли, пишет Politico.

Миссия ОБСЕ на Украине OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Назвав западный консенсус, касающийся «плана Маршалла» для Украины, провальным, Уотли пояснил, что «только деньгами» проблему этой территории не решить. Он призвал «начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны».

Эксперт считает, что Запад много не учёл в ситуации с Украиной. Так, была дана неверная оценка реальным масштабам военных действий, а также влиянию этого конфликта в масштабах всего мира.

Уотли раскритиковал политику Еврокомиссии, будто бы «деньги лечат всё». Также он добавил, что Киеву ЕС обещал намного больше, чем тот получил в действительности.

Напомним, американский план Мршалла предполагал материальную помощь странам Европы после Второй мировой войны. План Маршалла США применили позднее к Японии и некоторым другим восточно-азиатским государствам.

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