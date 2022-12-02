Москва, 2 декабря, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «‎Культура» в регионах ремонтируют и оснащают музыкальные школы и библиотеки, открывают школы креативных индустрий и инклюзивные творческие лаборатории. А искусство становится доступнее с «Пушкинской картой».

Василий Иванов ИА REGNUM Презентация Пушкинской карты

К примеру, алтайская молодежь по «Пушкинской карте» получила возможность лицезреть музыкально-поэтический спектакль-концерт «Поэзия и Время». Это авторский проект актера театра и кино, артиста-чтеца Московской филармонии, участника Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и Шукшинского кинофестиваля Ивана Кокорина.

«Я давно слышал, что Алтай — это «место силы». Но, никак не получалось к вам приехать. Однажды в 2017 г, приехав по приглашению на фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», я влюбился в Алтайский край, в широту полей, в открытость людей. Меня поразила эта открытость людей, их любовь к простому человеку, о чем, кстати, писал Василий Шукшин. А ещё Алтайская земля подарила таких самобытных писателей, изобретателей, актеров, режиссеров, композиторов. И у меня появилась мечта — вернуться к вам со своим чтецко-музыкальным концертом-спектаклем «Поэзия и Время». И вместе с вами послушать размышления больших художников о любви, смысле жизни, нашем бытие. Для меня очень важен разговор напрямую с залом», — отметил артист-чтец Московской филармонии Иван Кокорин. В его фильмографии — более 70 киноработ. Широкую популярность Ивану принесла роль в получившем множество призов и наград фильме Ф. Бондарчука «9 рота», где Иван сыграл одну из главных ролей — рядового Чугайнова.

В декабре 2022 года в городах Алтайского края пройдут первые мероприятия, которые библиотеки организуют в качестве участников проекта «Пушкинская карта». Всего на сегодняшний день в Алтайском крае к программе «Пушкинская карта» присоединились 63 краевые, муниципальные и частные организации.

Новосибирская область стабильно сохраняет лидерские позиции в реализации программы среди регионов Сибири: на текущий момент по «Пушкинской карте» продано билетов на общую сумму 329 млн. рублей, что составляет 54% от потенциального бюджета проекта в 2022 году.

Среди государственных учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, к программе «Пушкинская карта» подключились все театры, концертные организации и музеи, образовательные организации, библиотека, Центр креативных индустрий и Исторический парк «Россия — моя история». В 2022 году Новосибирский государственный художественный музей готовит для жителей региона не только уникальные выставки, но и нестандартные экскурсии, а также фестиваль любительских театров.

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«Мы стараемся расширить и усовершенствовать форматы, которые кажутся хорошо знакомыми. Так, например, в музее можно побывать не только на классических экскурсиях, но и принять участие в арт-квизе, увлекательной музейной командной игре, которая сочетает в себе элементы экскурсии и викторины, по окончании которой выигравшая команда получает призы. В этом году музей представил новую серию детских абонементов для юных посетителей от 4 до 14 лет. Эти занятия нацелены на семейную аудиторию и проходят в стенах музея в выходные дни с сентября по май. Также в этом году мы предлагаем гостям формат, который до этого не практиковался: цикл встреч «Диалоги в пространстве музея», где с посетителями будет общаться не один, а сразу два экскурсовода, два ведущих, которые будут представлять двух разных мастеров, творчество которых связано какой-то одной темой», — отметила Екатерина Болдырева.

В декабре музей традиционно примет на своей площадке Международный сибирский фестиваль керамики, уже 18-й. Это единственный за Уралом художественный проект такого масштаба и уникальная площадка, которая объединяет опытных мастеров и начинающих художников-керамистов. В этом году фестиваль пройдёт с международным участием.

Особое место в культурном пространстве Омской области отводят проекту по созданию культурно-образовательной среды »Своя территория». Проект, создаваемый на базе Северного драматического театра им. М. А. Ульянова, направлен на социальную адаптацию подростков в трудной жизненной ситуации. Основная механика заключается во взаимодействии подростков, педагогов, психологов, театральных режиссеров в рамках театральных лабораторий, постановочного процесса и просмотра спектаклей. «Своя территория» получила гранты президента Российской Федерации и Союза театральных деятелей России. Мероприятия проекта доступны по «Пушкинской карте». По задумке его авторов, Омская область станет пилотным регионом для дальнейшего масштабирования в других регионах России.

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К проекту подключились учёные Омского государственного педуниверситета (ОмГПУ).

«Преподаватели ОмГПУ обсудят со слушателями современные тенденции психологического консультирования, психотерапии, социального взаимодействия, психологии девиантного поведения, современные техники в деятельности психолога и многие другие аспекты. Полученные знания помогут социальным педагогам и педагогам-психологам эффективно выстроить обсуждения спектаклей с подростками», — пояснил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

В Иркутской области участниками программы «Пушкинская карта» являются все муниципальные образования. Это 221 учреждение, в их числе областные и муниципальные учреждения культуры и коммерческие структуры — кинотеатры, картинные галереи, планетарий. В ТОП-10 учреждений культуры России по реализации программы «Пушкинская карта» вошел Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского. По этому показателю театр занимает шестую строчку рейтинга в стране, уступив лишь театрам Москвы, Новосибирска, Татарстана и Перми. В конце ноября 2022 года там обновили театральный музей: провели ремонт, заменили выставочное оборудование, отреставрировали старые и представили новые экспонаты: костюмы и реквизит со спектаклей, элементы сценографии, архивные программки, афиши. Установлены интерактивная доска и электронная интерактивная книга, где загружена летопись театра, из которой посетители узнают о легендарных спектаклях, о гастролях по России и за рубежом, о директорах, режиссёрах, дирижёрах, артистах, работавших в театре в разные годы.

«Открытие обновлённого музея — это радостное и долгожданное событие, которое стало эффектным и приятным завершением года. Для нас важно сохранять историю учреждения. В создании экспозиции неоценимую помощь оказывали все цеха театра. Это наша большая общая работа и заслуга», — поделилась директор Иркутского музыкального театра Татьяна Мезенцева.

Музей будет открываться за час до начала спектаклей и работать во время антрактов. В ближайшее время начнутся групповые экскурсии-лекции «Академии театрального зрителя» по обновленному музею.

Волгоградские волонтёры культуры — одни из самых активных пользователей «Пушкинской карты». Кроме того, они реализуют различные проекты, помогают в проведении различных мероприятий социокультурной сферы и являются лидерами добровольческого движения в национальном масштабе. Руководитель движения «Волонтеры культуры», преподаватель Волгоградском институте культуры и искусства Анастасия Бессмертнова отмечает, что в Волгограде всегда есть куда сходить и что посмотреть.

«У нас достаточно развито театральное искусство, проходят интересные выставки, популярны кинофестивали и авторские показы артхаусных фильмов. С 2013-го в городе каждый год проходит международный фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце!». Студенты часто просят у меня совета, куда им сходить и какие события посетить. Приятно, что все эти события можно посетить по «Пушкинской карте» — всероссийской программе популяризации культуры, запущенной в сентябре 2021 года», — отмечает педагог.

Government-nnov.ru «Волонтеры культуры»

Министр культуры Ольга Любимова на заседании Координационного совета отметила, что механизм взаимодействия с регионами в реализации нацпроекта эффективен.

«У нас хорошие количественные итоги: высокое кассовое освоение и уровень достижения результатов, большое число модернизированных учреждений культуры и проведённых мероприятий. Но важно даже не это. Важно то, что мы меняем жизнь людей и во всех регионах страны — от Камчатки до Калининграда — люди видят и чувствуют изменения в своём регионе, городе или маленьком селе», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Культура» призван расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов

Участниками проекта «Пушкинская карта», реализуемого в поддержку национального проекта «Культура», стали свыше семи миллионов школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет. Они приобрели более 22,4 миллионов билетов в театры, в музеи и на концерты. В проект включено более 200 тыс. мероприятий. К программе подключилось около 9 тыс. организаций культуры. Её цели — привлечение молодых граждан Российской Федерации к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей отечественной, российской и мировой культуры, повышение культурного уровня.