Санкт-Петербург, 1 декабря, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с 1 декабря 2022 года в среднем увеличились на 8,5%. Это меньше, чем в среднем по стране: общероссийская индексация тарифов на услуги ЖКХ составила примерно 9%. Меньший рост суммарных платежей в Петербурге стал возможен благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга Увеличение тарифов в Петербурге с 1 декабря 2022 года

Как отмечает издание Смольного «Петербургский дневник», услуги газоснабжения с 1 декабря стали дороже на 8,3%, теплоснабжение — на 8,4%, услуги водоотведения и вывоз твердых коммунальных отходов подорожали на 8,5%, за электричество придется платить больше на 9%.

Напомним, индексация тарифов по решению правительства РФ была проведена с 1 декабря 2022 года вместо ранее запланированного срока 1 июля 2023 года. При этом власти обещают, что в следующий раз тарифы будут проиндексированы только 1 июля 2024 года.

Читайте также: В России выросли тарифы на услуги ЖКХ

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году, по данным Смольного, суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги в Петербурге составит 3001,46 руб., что соответствует платежу за декабрь 2022 года. Для сдерживания роста тарифов для населения (субсидирование общественного транспорта и жилищно-коммунальных услуг) в бюджете-2023 года в Петербурге предназначено 121,8 млрд рублей.

Напомним, что в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены средства для компенсации гражданам расходов на оплату ЖКХ, если доля таких расходов в совокупном доходе семьи превышает 14%. Для получения субсидии необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий или в любое отделение МФЦ.