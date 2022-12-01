Москва, 1 декабря, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Возможность импорта российских энергоресурсов, и в том числе — информацию о ценах и необходимом объёме поставок, изучают в данный момент власти и бизнес Таиланда. Об этом 1 декабря рассказал посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

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«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объёмов, всё ещё изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство Евросоюза рассматривает вариант снижения «ценового потолка» на российскую нефть до уровня в $60 за баррель.