Луганск, 1 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. О крайне низком уровне подготовки вооружённых формирований преступного режима Киева рассказал 1 декабря пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Сергей Ульянов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве <…> говорит: «Ну я вам буду тактические учения проводить». Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересечённой местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и всё. Это было одно занятие», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ульянов уточнил, что он был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны и оказался в плену на линии фронта «Сватово — Кременная» в ЛНР, когда вместе с сослуживцем они попали под обстрел российской артиллерии, ошиблись направлением и вышли к российским позициям.

При этом пленный боевик киевской теробороны рассказал, что перед тем, как направить их подразделение на фронт, командование три раза вывозило их на стрельбище, на чём их военная подготовка закончилась.

Кроме того, он добавил, что их подразделение на фронте не имело индивидуальных аптечек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко рассказал, что отправкой на опасные участки фронта для рытья окопов дисциплинарно наказывает командование вооружённых формирований киевского террористического режима подразделения мобилизованных.