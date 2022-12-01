Луганск, 1 декабря, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Отправкой на опасные участки фронта для рытья окопов дисциплинарно наказывает командование вооружённых формирований киевского террористического режима подразделения мобилизованных. Об этом 1 декабря рассказал пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сказал пленный боевик, слова которого приводит РИА Новости, его подразделение с апреля 2022 года находилось в глубоком тылу в Харьковской области и после нескольких конфликтов с использованием оружия и неосторожным обращением с боеприпасами рота 125-го батальона ТРО была переведена на участок фронта вдоль трассы «Сватово — Кременная» в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«В нашей бригаде произошло (происшествие. — Ред.). Один парень, то ли «по пьяни», не справился с гранатой, хотел рыбу половить… Не справился с гранатой — руку оторвало, это ЧП для командиров. Второй случай — ребята на посту что-то между собой не поделили. Один из них был сидевший. И он другому пустил короткую очередь (из автомата. — Ред.)», — сказал Лазаренко.

Также он уточнил, что после этого комбат 125-го батальона отправил всю роту на передовые позиции 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады киевских боевиков, где Лазаренко и его сослуживцы занимались рытьём окопов на переднем крае и при этом часто оказывались под обстрелом российских войск.

«Мы ходим, копаем им (95-бригаде. — Прим. ред.) блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на «Урале» с бревнами и со всем (строительным материалом. — Прим. ред.), человек по двадцать — тридцать», — пояснил поенный боевик киевской теробороны.

При этом отмечается, что 27 ноября Лазаренко со своим сослуживцем Ульяновым без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, однако попали под огонь российской артиллерии, ошиблись направлением движения и оказались в плену у ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевикам ВСУ не хватает снарядов из-за разгрома складов российскими ракетными ударами.