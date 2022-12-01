Угледар, ДНР, 1 декабря 2022, 08:46 — REGNUM Атаку российских разведчиков с применением беспилотников на позиции ВСУ на угледарском направлении засняли на видео. Граната РГД-5 сбрасывается в окоп боевиков ВСУ.

Удар
Удар
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Видео опубликовало 1 декабря РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о больных потерях ВСУ на угледарском направлении. ВСУ безуспешно пытались прорваться в Павловку и Шевченко.

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