Опубликовано видео атаки с БПЛА на позиции ВСУ под Угледаром
Опубликовано видео атаки российских разведчиков на позиции ВСУ под Угледаром
Угледар, ДНР,
1 декабря 2022, 08:46 — REGNUM Атаку российских разведчиков с применением беспилотников на позиции ВСУ на угледарском направлении засняли на видео. Граната РГД-5 сбрасывается в окоп боевиков ВСУ.
Видео опубликовало 1 декабря РИА Новости.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о больных потерях ВСУ на угледарском направлении. ВСУ безуспешно пытались прорваться в Павловку и Шевченко.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.