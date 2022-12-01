Луганск, 1 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Боевикам ВСУ не хватает снарядов из-за разгрома складов российскими ракетными ударами, сообщил 1 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Марочко, боевикам ВСУ приходится экономить боеприпасы в связи с регулярным уничтожением складов ударами ракетно-артиллерийского вооружения, которые ВС РФ осуществляют в рамках СВО.

«Украинские боевики начали испытывать дефицит боеприпасов в связи с уничтожением их складов, а также нарушением поставок из-за нарушения логистики», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

В результате ВСУ реже обстреливают мирные объекты, «ведут выборочные обстрелы» позиций российской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, в рамках СВО разбит склад ВСУ под Днепропетровском: здесь находились снаряды РСЗО HIMARS и другие боеприпасы.