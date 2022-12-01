Одесса, Украина, 1 декабря 2022, 08:28 — REGNUM Экстренные отключения энергоснабжения продолжаются в Одесской области. Об этом 1 декабря сообщила национальная энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» в своём телеграм-канале.

Одесса
Одесса
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что составленные и опубликованные графики стабилизационных отключений пока недействительны. Дефицит мощности в энергосистеме Украины, по данным «Укрэнерго», составил 27%.

Напомним, отключения электроэнергии на территории Украины связано с ракетными ударами российских ВС по критически важной энергетической инфраструктуре и ключевым энергообъектам.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренных отключениях энергоснабжения в Киеве.

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