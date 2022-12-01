История вопроса

Основной проблемой ЖКХ на Украине являются высокие тарифы, особенно на газ (который киевский режим вынуждена покупать у Евросоюза, причём государственную монополию “Нафтогаз Украины” не раз обвиняли в спекуляции на ценах), при высокой изношенности коммунальных сетей. Киевский режим с 2014 года пытается снизить накал проблем, вводя субсидии на возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ. Так, в 2019 году субсидии получили почти 3 млн семей.

Ставший в 2019 году главой киевского режима Владимир Зеленский в августе того же года предложит отменить плату за ЖКХ для малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет.

Вместе с тем, о снижении самих тарифов и приведении их в соответствие с платежеспособностью большинства населения страны речи не идёт.