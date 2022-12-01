В Одесской области продолжились экстренные отключения электроэнергии
Графики стабилизационных отключений в Одесской области не действуют
Одесса, Украина,
1 декабря 2022, 08:28 — REGNUM Экстренные отключения энергоснабжения продолжаются в Одесской области. Об этом 1 декабря сообщила национальная энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» в своём телеграм-канале.
Одесса
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Уточняется, что составленные и опубликованные графики стабилизационных отключений пока недействительны. Дефицит мощности в энергосистеме Украины, по данным «Укрэнерго», составил 27%.
Напомним, отключения электроэнергии на территории Украины связано с ракетными ударами российских ВС по критически важной энергетической инфраструктуре и ключевым энергообъектам.
Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренных отключениях энергоснабжения в Киеве.
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В Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии
История вопроса
Основной проблемой ЖКХ на Украине являются высокие тарифы, особенно на газ (который киевский режим вынуждена покупать у Евросоюза, причём государственную монополию “Нафтогаз Украины” не раз обвиняли в спекуляции на ценах), при высокой изношенности коммунальных сетей. Киевский режим с 2014 года пытается снизить накал проблем, вводя субсидии на возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ. Так, в 2019 году субсидии получили почти 3 млн семей.
Ставший в 2019 году главой киевского режима Владимир Зеленский в августе того же года предложит отменить плату за ЖКХ для малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет.
Вместе с тем, о снижении самих тарифов и приведении их в соответствие с платежеспособностью большинства населения страны речи не идёт.