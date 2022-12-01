Мэр Снигирёвки заявил, что ВСУ потеряли не менее 10 тыс. боевиков под Херсоном за полтора месяца

Геническ, Херсонская область, , 08:24 — REGNUM В течение полутора месяцев до отвода российских войск на левый берег Днепра киевские боевики потеряли не менее 10 тыс. убитыми только в одном районе — от Снигирёвки до Днепра. Об этом 1 декабря рассказал глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Гроб Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США

«Если взять военную ситуацию от Снигирёвки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Барбашов отметил, что, по его мнению, воюющие таким образом люди не хотят, как они говорят, якобы «освобождать» территорию, а освобождают её от населения, называемого ими своим.

Также глава Снигирёвского района в качестве примера рассказал, как руководство ВСУ отправило на Снигирёвку отряд киевских боевиков из 20 бронемашин по полностью простреливаемой российской артиллерией местности, что было известно украинскому командованию.

Кроме того, он указал, что преступный режима Киева не волнует, что в результате этого произойдёт истребление мужчин на захваченной им территории Украины.

«То есть ещё несколько месяцев такой войны — и на Украине мужского населения попросту не останется», — заключил мэр Снигирёвки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, опасаясь, что российские войска прорвут их оборону, ВСУ усиливает свои подразделения на краснолиманском и купянском направлениях.