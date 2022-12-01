Луганск, 1 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Опасаясь, что российские войска прорвут их оборону, ВСУ усиливают свои подразделения на краснолиманском и купянском направлениях, сообщил 1 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы», — сообщил Марочко в интервью ТАСС.

Он перечислил подразделения, которые ВСУ перебросили в зону ответственности НМ ЛНР: аэромобильные 80-я, 81-я бригады, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Марочко подчеркнул, что Киев боится прорыва линии обороны, также усиление связано с «провальными попытками штурма наших позиций».