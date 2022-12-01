Ведущий Fox News удивлён стремлением Вашингтона «оплачивать счета» Киева на фоне кризиса в США

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Планы Вашингтона предоставить помощь Киеву в восстановлении энергетической инфраструктуры на фоне энергокризиса в США раскритиковал 30 ноября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Такер Карлсон. Ведущий Fox News Gage Skidmore

Телеведущий был удивлён обращением президента США Джозефа Байдена к Конгрессу с запросом о предоставлении Киеву и Кишинёву помощи в размере 1,1 млрд долларов на поддержку энергетической инфраструктуры.

Карлсон отметил, что решение «оплачивать счета Украины за электроэнергию» представляется очень странным в то время, как в США наблюдается первый с середины 70-х годов сильнейший энергокризис. Ведущий указал, что из-за кризиса многие американцы вынуждены мёрзнуть в своих домах, поскольку уже не в состоянии оплачивать топливо.

Как иронично пояснил Карлсон, на фоне замерзающих американцев и общего ухудшения ситуации в энергетическом секторе США, решение отправлять деньги из бюджета на энергетику «друзьям на Украине» видится совсем несвоевременным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак обсудил помощь Украине во время зимы с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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