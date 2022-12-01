Москва, 1 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Госдума на следующей неделе обсудит законопроект о запрете иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Спикер палаты парламента проводит опрос в телеграм-канале на тему введения этого запрета.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Второе чтение намечено на следующую неделю, в целом закон может быть принят в декабре, хотя раньше назывался другой срок — до августа.

«Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж», — отметил Володин.

Опрос предполагает три варианта ответа: «за», «против» и «все равно».

Предполагается, что в случае принятия закона ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

Согласно законопроекту, все рожденные от биологических родителей-иностранцев в России дети должны будут получить российское гражданство, если они вынашивались суррогатной матерью до вступления в силу запрета.

Запретить коммерческие услуги суррогатного материнства предложила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).