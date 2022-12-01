Вашингтон, 1 декабря, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Лидером демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США единогласно избран Хаким Джеффрис, сообщает 30 ноября Reuters.

U.S. Congress Хаким Джеффрис

Примечательно, что 52-летний Джеффрис, проживающий в Нью-Йорке, станет первым темнокожим, занявшим столь высокий партийный пост.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что он не удивлен тем, что был выбран именно Джеффрис, тоже являющийся жителем нью-йоркского района Бруклин.

«Приезд из Бруклина означает, что вы учитесь работать с самыми разными людьми, вы учитесь стоять на своём, вы учитесь не принимать всё близко к сердцу. И Джеффрис является примером всех этих качеств», — сказал Шумер.

Напомним, что в результате недавних выборов Демократическая партия потеряла большинство в палате представителей, но сумела сохранить его в Сенате.