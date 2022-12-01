Бразилиа, 1 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса Бразилии (палата депутатов) одобрила законопроект, направленный на усиление надзора за криптовалютами страны после краха одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX, сообщается на сайте законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Согласно документу, эта сфера теперь будет регулироваться специальным федеральным агентством, которое будет назначаться правительством. Закон должен быть направлен на утверждение уходящему в отставку бразильскому президенту Жаиру Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в американском штате Нью-Йорк был принят местный закон об ограничении добычи криптовалют с использованием электроэнергии из неэкологических источников.