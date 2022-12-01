Прага, 1 декабря, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Чехия собирается еще три года получать нефть из России по южной ветке трубопровода «Дружба», заявил чешский премьер-министр Петр Фиала, сообщает издание Idnes.

(сс) Robzor Нефтепровод

По словам главы правительства, по истечении этого срока сырье будет поступать в республику по трансальпийскому нефтепроводу TAL. Фиала отметил, что мощность указанного объекта должна значительно расшириться, и этот шаг уже запланирован поставщиком.

Премьер-министр подчеркнул, что увеличение пропускной способности повысит поставки до необходимого для Чехии уровня в 7-8 млн тонн нефти в год. Он добавил, что работы по расширению трубопровода займут два года и потребуют от 1,2 млрд крон до 1,6 млрд крон (от примерно $51 млн — $68 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Киев на несколько часов приостановил прокачку нефти по участку «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Чехию приостановка не затронула.