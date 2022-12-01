Париж, 1 декабря 2022, 07:52 — REGNUM Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, единогласно приняло резолюцию с требованием прекратить азербайджанскую агрессию против Армении, сообщает 30 ноября Sputnik Армения.
За принятие этого решения проголосовало 256 депутатов, против не было ни одного. До начала голосования все парламентские фракции заявили о своей поддержке резолюции.
Резолюция осуждает военную агрессию Азербайджана 13–14 сентября в отношении Армении, чей суверенитет был нарушен, и предъявляет требования о немедленном освобождении оккупированных Азербайджаном территорий.
Резолюция призывает французское правительство оказать Армении помощь, в том числе не только гуманитарную, но и военную.
Также резолюция требует от правительства Франции обсудить на уровне ООН создание международных сил для размещения зоне конфликта и защиты границ Армении.
Депутаты, кроме того, обвинили собственное правительство в проведении политики двойных стандартов и продаже оружия Азербайджану.
Напомним, что 15 ноября аналогичную резолюцию приняла верхняя палата французского парламента, Сенат.