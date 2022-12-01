Париж, 1 декабря, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, единогласно приняло резолюцию с требованием прекратить азербайджанскую агрессию против Армении, сообщает 30 ноября Sputnik Армения.

Cyril Plapied Французский флаг

За принятие этого решения проголосовало 256 депутатов, против не было ни одного. До начала голосования все парламентские фракции заявили о своей поддержке резолюции.

Резолюция осуждает военную агрессию Азербайджана 13–14 сентября в отношении Армении, чей суверенитет был нарушен, и предъявляет требования о немедленном освобождении оккупированных Азербайджаном территорий.

Резолюция призывает французское правительство оказать Армении помощь, в том числе не только гуманитарную, но и военную.

Также резолюция требует от правительства Франции обсудить на уровне ООН создание международных сил для размещения в зоне конфликта и защиты границ Армении.

Депутаты, кроме того, обвинили собственное правительство в проведении политики двойных стандартов и продаже оружия Азербайджану.

Напомним, что 15 ноября аналогичную резолюцию приняла верхняя палата французского парламента, Сенат.