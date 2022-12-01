ЕС изучает вопрос снижения лимита цен на нефть из России
Bloomberg: ЕС может снизить лимит цен на нефть из России до $60 за баррель
Брюссель,
1 декабря 2022, 07:23 — REGNUM Руководство Евросоюза рассматривают вариант снижения «ценового потолка» на российскую нефть до уровня в $60 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Россия и Евросоюз
Иван Шилов © ИА REGNUM
Обсуждение ведется на фоне отсутствия общего соглашения стран о подобном лимите. Авторы инициативы считают, что идея о «потолке» в $60 поспособствует достижению соответствующих договоренностей между широким кругом стран ЕС и членами G7 («Группа семи»).
Отмечается, что указанное предложение пока не выдвигалось официально.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Bloomberg распространило информацию о том, что Евросоюз отложил переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть. 30 ноября журнал The National Interest написал, что введение ценового лимита на нефть из России в итоге будет грозить «серьезными неприятностями» государствам G7.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.