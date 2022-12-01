Bloomberg: ЕС может снизить лимит цен на нефть из России до $60 за баррель

Брюссель, , 07:23 — REGNUM Руководство Евросоюза рассматривают вариант снижения «ценового потолка» на российскую нефть до уровня в $60 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждение ведется на фоне отсутствия общего соглашения стран о подобном лимите. Авторы инициативы считают, что идея о «потолке» в $60 поспособствует достижению соответствующих договоренностей между широким кругом стран ЕС и членами G7 («Группа семи»).

Отмечается, что указанное предложение пока не выдвигалось официально.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Bloomberg распространило информацию о том, что Евросоюз отложил переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть. 30 ноября журнал The National Interest написал, что введение ценового лимита на нефть из России в итоге будет грозить «серьезными неприятностями» государствам G7.

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