Брюссель, 1 декабря, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза рассматривает вариант снижения «ценового потолка» на российскую нефть до уровня в $60 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Обсуждение ведется на фоне отсутствия общего соглашения стран о подобном лимите. Авторы инициативы считают, что идея о «потолке» в $60 поспособствует достижению соответствующих договоренностей между широким кругом стран ЕС и членами G7 («Группа семи»).

Отмечается, что указанное предложение пока не выдвигалось официально.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Bloomberg распространило информацию о том, что Евросоюз отложил переговоры по поводу «потолка цен» на российскую нефть. 30 ноября журнал The National Interest написал, что введение ценового лимита на нефть из России в итоге будет грозить «серьезными неприятностями» государствам G7.