Берлин, 1 декабря, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Общество в Германии приближается к «критической точке» из-за нескончаемого потока украинских беженцев. Такое заявление сделал политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль в своей статье, опубликованной 30 ноября в издании Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Политик указывает на огромные проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты, вынужденные принимать украинских беженцев, число которых постоянно растёт, на фоне инфляции и энергетического кризиса. При этом Пауль предупреждает, что наступление зимы на Украине вкупе с энергетическими проблемами может спровоцировать прибытие в Германию как минимум десятков тысяч беженцев дополнительно к тем, что уже проживают в ФРГ.

По мнению Пауля, жители Германии уже сильно раздражены создавшейся ситуацией и нельзя исключать «вскипания» населения, причём произойти это может гораздо раньше, чем предполагают многие политики. Первым признаком нарастания недовольства до критического уровня Пауль назвал классифицирование беженцев по национальной принадлежности.

«Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия и солидарности», — подчеркнул политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что газета Washington Post после опроса рядовых немцев сделала вывод о нежелании рядовых жителей Германии помогать украинским беженцам.