Дан старт приёму заявок на обновление приборной базы вузов и НИИ в 2023 году через гранты

Москва, , 08:45 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в 09:00 по московскому времени стартовал прием заявок на получение грантов на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Субсидию из федерального бюджета можно получить благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Панно «Наука» Фото: сайт пермской деловой газеты «Бизнес класс»

Прием заявок продлится до 20 декабря, 18:00 (по московскому времени).

К участию в отборе допускаются ведущие организации, не являющиеся в 2022 году участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленной на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том числе совместно с научными организациями. С подробными условиями участия можно ознакомиться в официальном объявлении Минобрнауки России.

«Современное оборудование для реализации амбициозных задач, которые ставят перед собой ученые, качественно повышает их результаты, улучшает условия труда и способствует развитию новых компетенций. В России немало перспективных разработок, которые в планах осуществить с помощью господдержки, и объемы субсидий на них ежегодно увеличиваются», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

В 2023 году объем финансирования составит более 16 млрд рублей. Ранее в 2021 году объем финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022 году — 11,8 млрд рублей.

В 2019 и 2020 годах реализация таких мероприятий осуществлялась в рамках национального проекта «Наука». Начиная с 2021 года, мероприятие по обновлению приборной базы ведущих организаций реализуется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым исследователям, увеличено финансирование на научные исследования и разработки.