«Газпром экспорт» не признает требования немецкой комании Uniper о возмещении убытков

Москва, , 06:42 — REGNUM Российская компания «Газпром экспорт» изучает исковое заявление, которое было подано немецкой фирмой-импортером газа Uniper, сообщили в пресс-службе «Газпром экспорт».

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответчик отмечает, что не признает нарушение контрактов и правомерность требований германской организации о возмещении убытков. В «Газпром экспорт» заявили, что компания будет отстаивать свои интересы.

Ранее Uniper объявила, что подала иск в международный арбитражный суд на указанную российскую организацию. Немецкая фирма требует возмещения ущерба, который якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года. Свои убытки Uniper оценила в €11,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что Uniper рассматривает возможность подачи иска против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж.

Читайте ранее в этом сюжете: Германская Uniper намерена судиться с Газпромом