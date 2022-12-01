Москва, 1 декабря, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром экспорт» изучает исковое заявление, которое было подано немецкой фирмой — импортером газа Uniper, сообщили в пресс-службе «Газпром экспорт».

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Ответчик отмечает, что не признает нарушения контрактов и правомерности требований германской организации о возмещении убытков. В «Газпром экспорт» заявили, что компания будет отстаивать свои интересы.

Ранее Uniper объявила, что подала иск в международный арбитражный суд на указанную российскую организацию. Немецкая фирма требует возмещения ущерба, который якобы понесла из-за недополучения газа с июня 2022 года. Свои убытки Uniper оценила в €11,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что Uniper рассматривает возможность подачи иска против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж.