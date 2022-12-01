Жители Магаданской области вторые сутки остаются без света из-за непогоды

Магадан, , 06:30 — REGNUM Около тысячи жителей поселков Талон, Тауйск и Балаганное, а также одного из микрорайонов Магадана вторые сутки остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области.

Метель © ИА REGNUM

Второй за неделю снежный циклон принёс с собой в Магаданскую область сильный ветер и метель. Из-за налипания снега на линии электропередачи было нарушено энергоснабжение нескольких населённых пунктов. Всего без света остались 988 человек.

Как уточнили в региональном отделении МЧС, бригада электромонтёров уже приступила к восстановительным работам. Специалисты работают в частном секторе города Магадана, после расчистки автодорог бригада убудет в те районы, где требуется восстановить подачу электричества.

Из-за непогоды в регионе отменены занятия в школах, задержаны многие авиарейсы, частично остановлено междугороднее автобусное сообщение, идёт расчистка автотрасс. В Магадане на улицах дежурят сотрудники МЧС, оказывая помощь водителям, попавшим в снежные заносы.

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