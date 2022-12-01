В Перу тысячи птиц погибли от птичьего гриппа

Лима, , 06:32 — REGNUM В Перу из-за эпидемии птичьего гриппа на 90 дней объявлено чрезвычайное ветеринарное положение, сообщает 30 ноября перуанская газета La Republica.

Птица Acarpentier

После обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа у домашних птиц Национальная ветеринарная служба объявила чрезвычайное ветеринарное положение сроком на 90 дней по всей стране. Это время может быть продлено в соответствии с эпидемиологической оценкой ситуации.

В первую очередь, будет уделяться первоочередное внимание мониторингу зоны обнаружения птичьего гриппа в регионе Ламбаеке, чтобы избежать распространения болезни в другие районы Перу.

Национальная служба лесов и дикой природы сообщила что за последние дни на перуанском побережье погибло 13 689 птиц.

С другой стороны, Национальная ветеринарная служба подтвердила первую вспышку птичьего гриппа среди домашних птиц в Ламбаеке. Ветеринарами активирован эпидемиологический забор в 170 домах в центре города Гальито.