Токио, 1 декабря, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Японские власти приняли «беспрецедентное» решение не сотрудничать с США в рамках разработки нового совместного истребителя после отказа американской компании Lockheed Martin поделиться передовыми технологиями, сообщает журнал Shukan Gendai.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Журналисты объясняют «исключительность» ситуации тем, что Япония всегда либо закупала боевые самолеты у Вашингтона, либо работала в совместных с Соединенными Штатами проектах по разработке подобных вооружений. В настоящее время, как отмечают в издании, Токио переключилось на сотрудничество с Лондоном и Римом.

В Shukan Gendai утверждают, что Британия добивается соотношения разработок по схеме «60 на 40» в свою пользу или на варианте «50 на 50». Журналисты считают, что такая позиция Лондона невыгодна для Японии. По мнению японских журналистов, Токио «должно вести себя осторожно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационное агентство Kyodo распространило информацию о том, что Япония изучает возможность покупки у США до 2027 года 500 крылатых ракет «Томагавк».