Пожар в деревянном доме в Барнауле унёс жизни троих человек

Барнаул, , 06:04 — REGNUM Ребёнок и двое взрослых погибли в результате пожара в деревянном жилом доме в Барнауле. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Алтайскому краю в 04:25 по местному времени (00:25 мск). Возгорание произошло в двухэтажной пристройке к административному зданию, расположенному на улице Анатолия, 106а. На настоящий момент пожар ликвидирован, причина возгорания устанавливается.

На месте пожара работают следователи, по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены, это женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Алтайского края, по факту гибели людей проводится проверка.

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