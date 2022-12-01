Барнаул, 1 декабря, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Ребёнок и двое взрослых погибли в результате пожара в деревянном жилом доме в Барнауле. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Алтайскому краю в 04:25 по местному времени (00:25 мск). Возгорание произошло в двухэтажной пристройке к административному зданию, расположенному на улице Анатолия, 106а. На настоящий момент пожар ликвидирован, причина возгорания устанавливается.

На месте пожара работают следователи, по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены, это женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Алтайского края, по факту гибели людей проводится проверка.