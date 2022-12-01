Вашингтон, 1 декабря, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Резолюция, направленная на предотвращение забастовки железнодорожников, была принята палатой представителей Конгресса США. Текст документа был опубликован 30 ноября на сайте Конгресса.

Станислав Ленц. Забастовка рабочих.1910

За принятие резолюции проголосовали 290 парламентариев, против высказались 137 человек. Инициатива предполагает одобрение предварительного соглашения между профсоюзами и работодателями, которое направлено на предотвращение общенациональной забастовки. Соглашение было достигнуто при посредничестве президента США Джозефа Байдена в сентябре.

После одобрения палатой представителей документ должен будет рассмотреть сенат. Ожидается, что сенаторы проголосуют по инициативе до 9 декабря — дня, когда назначена общенациональная забастовка железнодорожников. Глава Белого дома обратился к сенаторам с просьбой «действовать срочно», иначе стране угрожает экономический коллапс из-за приостановки доставки критически важных материалов по железной дороге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению конгрессмена Брайана Фитцпатрика, забастовка сотрудников железнодорожной отрасли станет разрушительной для американской экономики.