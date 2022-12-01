Испанская полиция провела операцию, направленную против распространения в стране джихадизма

Мадрид, , 05:46 — REGNUM В Испании был арестован иностранец, подозреваемый в проведении на территории страны джихадистской пропаганды, сообщает 30 ноября информационное агентство EFE.

Арест Victor

Члены Корпуса национальной полиции арестовали сегодня утром в Гернике, область Бискайя, мужчину марокканской национальности. Арестованный не имеет документов, на проживание в Испании. Полиция подозревает его в том, что он вёл на территории страны экстремистскую агитацию, призывая вступать в ряды запрещённых террористических организаций.

Известно, что арестованный ранее проживал в Германии. Он был арестован по санкции суда и сейчас переведён в тюрьму Мадрида.