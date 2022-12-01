Чикаго, США, 1 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Тела пяти человек были обнаружены полицией в жилом доме в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба полиции города в своём Twitter.

(сс) mark6mauno Полиция Чикаго

Уточняется, что сотрудники полиции приняли вызов на место происшествия в 11:12 по местному времени (19:12 мск) и отправились проверить состояние «взрослой женщины», говорившей с полицейскими по телефону.

Прибыв на место предполагаемого инцидента, полиция попыталась установить контакт с жильцами дома, из которого был получен вызов. Все попытки оказались безуспешными, и было признано необходимым принудительное проникновение в дом с последующей зачисткой. В доме были обнаружены тела пятерых человек.

Результаты предварительного расследования указали на гибель людей в результате бытового конфликта. Расследование обстоятельств трагедии продолжается, угроза обществу отсутствует.