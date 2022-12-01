Киев, 1 декабря 2022, 05:07 — REGNUM Министр инфраструктуры киевского режима Александр Кубраков решил уйти в отставку, написал в своем телеграм-канале представитель киевского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, соответствующее прошение было направлено в украинский парламент.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля пост министра социальной политики киевского режима покинула Марина Лазебная.
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