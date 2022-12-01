Киев, 1 декабря, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры киевского режима Александр Кубраков решил уйти в отставку, написал в своем телеграм-канале представитель киевского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Кубраков

По его словам, соответствующее прошение было направлено в украинский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля пост министра социальной политики киевского режима покинула Марина Лазебная.