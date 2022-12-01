Президент США пожаловался на слишком длительное пребывание супруги в индейских резервациях

Вашингтон, , 04:48 — REGNUM Президент США Джозеф Байден рассказал о том, как ревновал свою супругу Джилл Байден к индейцам. Своими откровениями политик поделился 30 ноября в ходе встречи с представителями коренных народов США.

Супруги Байден No 10 Downing Street

По словам Байдена, его супруга доставила ему немало поводов для волнений, проводя очень много времени в индейских резервациях. По словам американского лидера, он даже переживал, что однажды супруга просто не вернётся домой.

«Вы думаете, я шучу? Я слышал больше о навахо, чем о себе», — отметил глава Белого дома.

Байден, постоянно путаясь в терминах и формулировках, и заявляя то о «стране индейцев», то об «индейских национальностях», в итоге дал обещание лично посетить резервации коренных народов США.

Стоит отметить, что американский лидер Джозеф Байден известен своей способностью попадать в неловкие ситуации. Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время рабочей поездки на остров Нантакет Байден заглянул в окно магазина, увидев там двух девочек, которые не растерялись и сделали селфи на фоне президента США. Пользователям интернет поступок президента показался странным и «пугающим».

Читайте ранее в этом сюжете: Как в фильме ужасов: журналисты просят спасти детей от Байдена