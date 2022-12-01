Фирме-поставщику испанского оружия на Украину прислали по почте бомбу

Мадрид, , 04:50 — REGNUM Известной испанской оружейной компании, поставляющей оружие украинской армии, прислали в пакете бомбу, сообщает 30 ноября информационное агенство EFE.

Изготовление взрывного устройства Цитата из кф Специалист. Реж. Луис Льоса. 1994. США

Речь идёт о компании Instalaza, находящейся в Сарагосе. В её офис поступило письмо со взрывным устройством, аналогичном тому, которое сработало в украинском посольстве в Мадриде.

После обнаружения бомбы, на место прибыло специальное подразделение полиции, которое провело разминирование. Было осуществлена контролируемая детонация взрывного устройства, в результате которой никто не пострадал.

Специалисты собирают следы пакета с бомбой, чтобы иметь возможность проанализировать их и, таким образом, определить, какое именно взрывное устройство было в пакете.

Instalaza является оружейной компанией, в которой работает более 150 человек на трёх заводах, расположенных в Сарагосе, и которая экспортирует свою продукцию более чем в 35 стран. Компания производит системы запуска ракет, гранатомёты, ручные гранаты и приборы ночного видения.

В марте этого года Испания отправила на Украину 1370 гранатометов типа C-90 и Alcotán, изготовленных именно компанией Instalaza.

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