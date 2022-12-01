Москва, 1 декабря, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Масштабный сбой произошёл в работе социальной сети «ВКонтакте» в России. Об этом можно узнать из данных, размещённых 1 декабря сервисом по отслеживанию сбоев в работе популярных интернет-ресурсов Brand Analytics.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

Около 83% от общего числа пользователей вообще не смогли зайти на сайт и авторизоваться, 8% пользователей отправили жалобы на проблемы с получением сообщений, ещё у 6% возникли проблемы с приложением социальной сети.

Подавляющее большинство жалоб поступило от пользователей, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, информация о сбоях в работе соцсети поступала от жителей Казани, Перми и Ростова-на-Дону.

Кроме того, по данным сервиса Downdetector, пользователями отмечается нестабильность в работе таких интернет-ресурсов, как Spotify, Rutube и социальная сеть «Одноклассники». Основная часть жалоб поступила на медленную загрузку страниц.