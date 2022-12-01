Лима, 1 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Саммит Тихоокеанского альянса пройдет 14 декабря в перуанской столице Лиме, 30 ноября сообщило в своем микроблоге министерство иностранных дел Перу.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

В мероприятии примут участие лидеры Мексики, Чили, Колумбии и Перу. В рамках саммита перуанская сторона примет временное председательство в альянсе.

Встреча объединения была ранее отложена из-за того, что президенту Перу Педро Кастильо запретили выезд на мероприятие, поскольку в отношении него ведется расследование по обвинению в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле костариканский президент Родриго Чавес распорядился начать переговоры о принятии Коста-Рики в Тихоокеанский альянс.