Ульяновск, 1 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. С участника специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного с Минпромторгом России, — ООО «Вестас Мэньюфэкчюринг Рус» правительство Ульяновской области потребовало взыскать почти 400 млн рублей. Исковое заявление арбитраж области пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Суд

Сумма иска составляет 392 941 906,6 рубля, а Минпромторг России в деле проходит третьим лицом. Подробности иска пока не раскрывались. Между тем производитель лопастей для ветрогенераторов — ООО «Вестас Мэньюфэкчюринг Рус» ещё в 2018 году подписало с Минпромторгом РФ специальный инвестконтракт сроком на восемь лет, по которому обязалось вложить в производство свыше 2 млрд рублей и расширить число рабочих мест до 443 человек.

Потребителем продукции компании Vestas в России являлась энергокомпания Fortum, имеющая среди конечных бенефициаров власти Финляндии. Осенью 2021 года на сайте датской компании сообщалось, что в рамках рамочного соглашения от 2017 года она получила заказ на общую мощность 253 МВт для четырёх отдельных проектов в России от Фонда развития ветроэнергетики. Последний был создан группой «Фортум» и госкомпанией «Роснано». Речь шла о создании ряда ветропарков. На сегодня часть проектов планируется законсервировать, в частности, Новоалексеевскую ВЭС в Волгоградской области.

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