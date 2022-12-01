Еврозона принимает в свои ряды Хорватию

Загреб, , 03:59 — REGNUM Хорватия, готовящаяся вступить в еврозону, впервые принимает бюджет в евро, сообщает 30 ноября Reuters.

Флаг Хорватии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хорватия, которая вступит в еврозону 1 января, во вторник приняла свой первый бюджет в евро, ориентируясь на общий дефицит в 2,3% от валового внутреннего продукта на основе прогноза экономического роста в 0,7% на 2023 год.

Бюджет был принят 77 голосами «за» и 50 — «против» в 151-местном парламенте.

Министр финансов Марко Приморац, представляя бюджетные планы, подчеркнул, что принятый бюджет является первым в Хорватии, номинированном в евро.

«Введение евро укрепит нашу экономику, это будет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних потрясений и кризисов и будет способствовать улучшению инвестиционного климата», — сказал Приморац хорватским законодателям.

В июле министры финансов Европейского союза официально одобрили, что Хорватия — государство — член ЕС с 2013 года — станет 20-м членом единой валюты евро в начале 2023 года, установив курс пересчета для входа в один евро за 7,53 450 хорватских кун. подробнее

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что бюджет направлен на смягчение последствий экономического кризиса, вызванного ситуацией вокруг Украины, поддержание экономического роста и сохранение социальной стабильности.

Общий объём доходов бюджета прогнозируется на уровне €24,9 млрд. ($25,86 млрд.), что на 9% больше, чем в этом году, и в основном за счет прямых и косвенных налогов, прогнозируемых на уровне €13,3 млрд.

Расходы установлены на уровне €26,7 млрд., что на €2,1 млрд. больше, чем в этом году, в связи с увеличением государственных социальных программ и программ развития.

Экономический рост в 5,7%, ожидаемый в этом году, по прогнозам, снизится до 0,7% в 2023 году, в то время как государственный долг планируется сократить до 67,9% ВВП с 70,2% в этом году. Инфляция, которая прогнозируется на уровне 10,4% в этом году, как ожидается, снизится до 5,7% в 2023 году.

Оппозиционные законодатели предложили 430 поправок к бюджету, но правительство приняло только 10 из них.