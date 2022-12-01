Минфин США передал декларации Трампа комитету по доходам и расходам палаты представителей Конгресса

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа за шесть лет были переданы минфином комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса. Об этом 30 ноября сообщила телекомпания CNN.

Трамп (С) ИА REGNUM

Адвокаты Трампа обращались в Верховный суд с требованием наложить запрет на передачу налоговых деклараций законодателям в комитете Конгресса США. Представители Трампа полагали, что запрос членов палаты представителей Конгресса является нарушением закона и цель его состоит лишь в получении политической выгоды.

Верховный суд отказал представителям Трампа в удовлетворении ходатайства и дал разрешение минфину США на передачу налоговых деклараций в комитет Конгресса. Ведомство же, в свою очередь, исполнило судебное предписание.

Политические оппоненты Трампа с 2016 года пытались добиться от политика публикации налоговых деклараций, но экс-президент США под разными предлогами отказывался от обнародования документов. Как уверяли журналисты издания The New York Times, отказ Трампа связан с якобы его уклонениями от уплаты налогов, политик эту информацию опровергал.

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