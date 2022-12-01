Москва, 1 декабря, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Конфликт между новым владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском и американской компанией Apple отражает раскол «на два непримиримых стана» в США, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Речь идет об отказе IT-гиганта размещать рекламу в Twitter и угрозе удалить соцсеть из магазина приложений. В ответ на эти шаги Маск написал, что Apple «ненавидит свободу слова в США» и пригрозил сделать альтернативный смартфон.

Пушков считает, что демарш американского предпринимателя является первым случаем разлада в среде глобальных социальных сетей, где ранее наблюдалось единомыслие.

«Похоже, Илон Маск не на шутку сцепился с либералами из-за новой политики Twitter. Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана», — полагает сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября Илон Маск написал, что его действия по изменению политики Twitter являются «битвой за будущее цивилизации».